Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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07.08.2026
SWX
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06.08.2026 12:20:18
Delivery Hero Neutral
Delivery Hero
34.66 CHF 0.07%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der Marktanteil des Essenslieferanten sei in Korea im Monat Juli weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.05 €
|
Abst. Kursziel*:
12.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.89%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse