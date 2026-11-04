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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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04.11.2026 08:49:45

Zalando Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Buy
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Zalando 		Analyst:
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Rating update:
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Frederick Wild 		KGV*:
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08:49 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
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