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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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03.11.2026 12:14:22

Zalando Buy

Zalando
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
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