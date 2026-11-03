Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.63 €
|
Abst. Kursziel*:
25.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.81%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
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