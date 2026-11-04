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04.11.2026 11:17:59

Zalando Buy

Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Online-Modehändler die Konsensschätzung um fünf Prozent übertroffen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sorge für Zuversicht angesichts ungünstiger Wetterverhältnisse und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung in dem Zeitraum./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Buy
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Zalando 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
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11:17 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:49 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
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