Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Händler habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das strategische Zugeständnis, zur Erzielung langfristiger Vorteile einen Rückgang der Bruttomarge in Kauf zu nehmen, habe den Umsatz gestützt. Derweil sei das aktuelle Kursniveau hoch, und es bestünden weiterhin strukturelle Risiken durch die Öffnung der Plattform für autonome KI-Einkaufsagenten./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.62 €
|
Abst. Kursziel*:
24.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.74%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
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