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03.11.2026 08:33:03

Zalando Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Händler habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das strategische Zugeständnis, zur Erzielung langfristiger Vorteile einen Rückgang der Bruttomarge in Kauf zu nehmen, habe den Umsatz gestützt. Derweil sei das aktuelle Kursniveau hoch, und es bestünden weiterhin strukturelle Risiken durch die Öffnung der Plattform für autonome KI-Einkaufsagenten./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Neutral
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Zalando 		Analyst:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
25.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
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