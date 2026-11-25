

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2026 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,69 EUR 6.168,35 EUR 28,68 EUR 6.166,20 EUR 28,68 EUR 1.405,32 EUR 28,70 EUR 18.540,20 EUR 28,70 EUR 6.830,60 EUR 28,70 EUR 17.277,40 EUR 28,74 EUR 1.379,52 EUR 28,78 EUR 748,28 EUR 28,76 EUR 5.004,24 EUR 28,76 EUR 13.229,60 EUR 28,79 EUR 22.916,84 EUR 28,86 EUR 10.735,92 EUR 28,92 EUR 13.014,00 EUR 28,93 EUR 896,83 EUR 28,93 EUR 1.099,34 EUR 28,93 EUR 462,88 EUR 28,96 EUR 260,64 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 289,60 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 57,92 EUR 28,96 EUR 3.504,16 EUR 28,93 EUR 5.959,58 EUR 28,93 EUR 18.688,78 EUR 28,96 EUR 6.197,44 EUR 28,94 EUR 897,14 EUR 28,92 EUR 3.499,32 EUR 28,92 EUR 9.138,72 EUR 28,92 EUR 231,36 EUR 28,94 EUR 45.348,98 EUR 28,96 EUR 3.735,84 EUR 29,00 EUR 12.354,00 EUR 28,98 EUR 5.419,26 EUR 28,98 EUR 3.332,70 EUR 28,98 EUR 1.333,08 EUR 28,98 EUR 115,92 EUR 28,98 EUR 13.417,74 EUR 28,96 EUR 1.100,48 EUR 28,96 EUR 15.464,64 EUR 28,88 EUR 3.956,56 EUR 28,88 EUR 2.656,96 EUR 28,89 EUR 8.869,23 EUR 28,89 EUR 6.731,37 EUR 28,89 EUR 5.778,00 EUR 28,89 EUR 4.420,17 EUR 28,89 EUR 8.089,20 EUR 28,92 EUR 12.551,28 EUR 28,97 EUR 3.505,37 EUR 28,98 EUR 16.315,74 EUR 28,99 EUR 492,83 EUR 28,98 EUR 1.101,24 EUR 28,97 EUR 31.258,63 EUR 28,97 EUR 14.311,18 EUR 28,97 EUR 21.524,71 EUR 28,98 EUR 11.360,16 EUR 28,98 EUR 26.690,58 EUR 28,97 EUR 11.124,48 EUR 28,97 EUR 14.398,09 EUR 28,97 EUR 22.364,84 EUR 28,97 EUR 9.704,95 EUR 28,97 EUR 2.520,39 EUR 28,98 EUR 5.129,46 EUR 28,97 EUR 12.486,07 EUR 28,98 EUR 12.026,70 EUR 28,95 EUR 13.606,50 EUR 28,94 EUR 1.881,10 EUR 28,95 EUR 11.290,50 EUR 28,94 EUR 10.910,38 EUR 28,94 EUR 318,34 EUR 28,94 EUR 13.659,68 EUR 28,94 EUR 10.649,92 EUR 28,94 EUR 3.241,28 EUR 28,94 EUR 11.604,94 EUR 28,96 EUR 8.137,76 EUR 28,95 EUR 3.184,50 EUR 28,93 EUR 41.572,41 EUR 28,93 EUR 260,37 EUR 28,94 EUR 29.200,46 EUR 28,86 EUR 57,72 EUR 28,83 EUR 12.598,71 EUR 28,82 EUR 16.629,14 EUR 28,92 EUR 1.098,96 EUR 28,91 EUR 24.746,96 EUR 28,80 EUR 1.872,00 EUR 28,77 EUR 10.328,43 EUR 28,76 EUR 5.636,96 EUR 28,76 EUR 6.125,88 EUR 28,75 EUR 1.150,00 EUR 28,82 EUR 4.265,36 EUR 28,82 EUR 4.265,36 EUR 28,82 EUR 1.008,70 EUR 28,86 EUR 836,94 EUR 28,90 EUR 1.705,10 EUR 28,91 EUR 346,92 EUR 28,88 EUR 202,16 EUR 28,87 EUR 3.637,62 EUR 28,87 EUR 1.125,93 EUR 28,88 EUR 7.826,48 EUR 28,85 EUR 4.529,45 EUR 28,91 EUR 15.409,03 EUR 28,91 EUR 15.409,03 EUR 28,94 EUR 8.421,54 EUR 28,92 EUR 13.274,28 EUR 28,98 EUR 7.563,78 EUR 28,96 EUR 17.578,72 EUR 28,96 EUR 1.187,36 EUR 28,99 EUR 11.248,12 EUR 29,00 EUR 1.363,00 EUR 29,00 EUR 609,00 EUR 28,99 EUR 9.914,58 EUR 28,99 EUR 8.841,95 EUR 28,99 EUR 1.449,50 EUR 29,00 EUR 20.387,00 EUR 28,99 EUR 2.290,21 EUR 29,00 EUR 2.639,00 EUR 28,99 EUR 23.771,80 EUR 28,94 EUR 13.775,44 EUR 28,98 EUR 7.940,52 EUR 28,97 EUR 11.269,33 EUR 28,96 EUR 1.476,96 EUR 28,96 EUR 260,64 EUR 28,96 EUR 13.958,72 EUR 28,98 EUR 27.502,02 EUR 28,98 EUR 27.067,32 EUR 28,99 EUR 13.567,32 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,92 EUR 1.093.338,02 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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