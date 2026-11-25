

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2026 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,68 EUR 917,76 EUR 28,68 EUR 15.802,68 EUR 28,78 EUR 230,24 EUR 28,78 EUR 230,24 EUR 28,78 EUR 6.072,58 EUR 28,77 EUR 6.933,57 EUR 28,77 EUR 5.207,37 EUR 28,75 EUR 9.458,75 EUR 28,75 EUR 21.332,50 EUR 28,68 EUR 4.474,08 EUR 28,68 EUR 5.248,44 EUR 28,67 EUR 10.005,83 EUR 28,69 EUR 372,97 EUR 28,68 EUR 8.862,12 EUR 28,79 EUR 230,32 EUR 28,78 EUR 5.986,24 EUR 28,77 EUR 15.391,95 EUR 28,77 EUR 2.733,15 EUR 28,77 EUR 517,86 EUR 28,88 EUR 2.281,52 EUR 28,88 EUR 693,12 EUR 28,89 EUR 231,12 EUR 28,91 EUR 1.416,59 EUR 28,89 EUR 4.333,50 EUR 28,89 EUR 7.280,28 EUR 28,89 EUR 5.546,88 EUR 28,88 EUR 17.154,72 EUR 28,88 EUR 17.039,20 EUR 28,89 EUR 780,03 EUR 28,92 EUR 3.267,96 EUR 28,92 EUR 4.135,56 EUR 28,93 EUR 21.581,78 EUR 28,93 EUR 9.778,34 EUR 28,94 EUR 1.186,54 EUR 28,94 EUR 434,10 EUR 28,95 EUR 4.892,55 EUR 28,96 EUR 3.764,80 EUR 28,96 EUR 3.793,76 EUR 28,96 EUR 781,92 EUR 28,95 EUR 289,50 EUR 28,95 EUR 550,05 EUR 28,94 EUR 14.470,00 EUR 28,94 EUR 3.385,98 EUR 28,93 EUR 9.431,18 EUR 28,93 EUR 5.409,91 EUR 28,93 EUR 376,09 EUR 28,93 EUR 289,30 EUR 28,94 EUR 1.041,84 EUR 28,94 EUR 260,46 EUR 28,91 EUR 14.830,83 EUR 28,91 EUR 36.310,96 EUR 28,90 EUR 4.652,90 EUR 28,90 EUR 2.832,20 EUR 28,90 EUR 1.994,10 EUR 28,90 EUR 5.433,20 EUR 28,90 EUR 5.606,60 EUR 28,90 EUR 7.629,60 EUR 28,90 EUR 7.427,30 EUR 28,86 EUR 1.327,56 EUR 28,86 EUR 1.385,28 EUR 28,94 EUR 839,26 EUR 28,94 EUR 1.041,84 EUR 28,95 EUR 347,40 EUR 28,95 EUR 318,45 EUR 29,00 EUR 8.961,00 EUR 28,99 EUR 7.566,39 EUR 28,99 EUR 434,85 EUR 28,99 EUR 956,67 EUR 28,98 EUR 4.347,00 EUR 28,98 EUR 4.375,98 EUR 28,98 EUR 1.912,68 EUR 28,98 EUR 144,90 EUR 28,98 EUR 5.651,10 EUR 28,98 EUR 5.796,00 EUR 28,98 EUR 434,70 EUR 28,97 EUR 4.113,74 EUR 28,95 EUR 5.471,55 EUR 28,95 EUR 6.079,50 EUR 28,95 EUR 4.921,50 EUR 28,99 EUR 318,89 EUR 29,00 EUR 261,00 EUR 28,98 EUR 13.620,60 EUR 28,98 EUR 260,82 EUR 29,00 EUR 4.205,00 EUR 29,00 EUR 2.291,00 EUR 28,99 EUR 8.957,91 EUR 28,97 EUR 8.951,73 EUR 28,97 EUR 8.951,73 EUR 28,94 EUR 22.341,68 EUR 28,94 EUR 1.765,34 EUR 28,94 EUR 463,04 EUR 28,91 EUR 3.440,29 EUR 28,91 EUR 260,19 EUR 28,91 EUR 5.232,71 EUR 28,90 EUR 12.022,40 EUR 28,90 EUR 9.248,00 EUR 28,87 EUR 3.926,32 EUR 28,86 EUR 6.118,32 EUR 28,86 EUR 3.232,32 EUR 28,85 EUR 346,20 EUR 28,85 EUR 2.625,35 EUR 28,85 EUR 952,05 EUR 28,85 EUR 952,05 EUR 28,85 EUR 2.913,85 EUR 28,85 EUR 4.212,10 EUR 28,85 EUR 8.799,25 EUR 28,89 EUR 2.831,22 EUR 28,89 EUR 3.524,58 EUR 28,88 EUR 6.035,92 EUR 28,90 EUR 1.676,20 EUR 28,90 EUR 2.601,00 EUR 28,92 EUR 780,84 EUR 28,92 EUR 6.246,72 EUR 28,91 EUR 8.933,19 EUR 28,96 EUR 2.867,04 EUR 28,96 EUR 2.287,84 EUR 28,97 EUR 2.404,51 EUR 28,98 EUR 3.303,72 EUR 28,97 EUR 1.564,38 EUR 28,97 EUR 434,55 EUR 28,97 EUR 956,01 EUR 29,00 EUR 2.291,00 EUR 28,98 EUR 8.954,82 EUR 28,97 EUR 2.636,27 EUR 28,97 EUR 6.315,46 EUR 28,97 EUR 8.951,73 EUR 28,98 EUR 492,66 EUR 28,98 EUR 1.014,30 EUR 28,99 EUR 1.304,55 EUR 28,99 EUR 1.536,47 EUR 29,00 EUR 4.524,00 EUR 28,98 EUR 5.535,18 EUR 28,98 EUR 376,74 EUR 28,99 EUR 405,86 EUR 28,99 EUR 1.478,49 EUR 28,99 EUR 1.797,38 EUR 28,96 EUR 4.836,32 EUR 28,95 EUR 6.079,50 EUR 28,93 EUR 21.350,34 EUR 28,93 EUR 4.368,43 EUR 28,96 EUR 8.948,64 EUR 28,97 EUR 8.951,73 EUR 28,98 EUR 869,40 EUR 28,98 EUR 5.245,38 EUR 28,97 EUR 376,61 EUR 28,97 EUR 869,10 EUR 28,96 EUR 5.154,88 EUR 28,97 EUR 1.303,65 EUR 28,97 EUR 1.129,83 EUR 28,97 EUR 405,58 EUR 28,99 EUR 695,76 EUR 28,99 EUR 2.464,15 EUR 28,99 EUR 1.217,58 EUR 28,99 EUR 57,98 EUR 28,99 EUR 1.275,56 EUR 28,97 EUR 6.199,58 EUR 28,95 EUR 8.945,55 EUR 28,95 EUR 21.770,40 EUR 28,95 EUR 18.296,40 EUR 28,94 EUR 839,26 EUR 28,94 EUR 4.051,60 EUR 28,95 EUR 3.705,60 EUR 28,95 EUR 376,35 EUR 28,95 EUR 1.302,75 EUR 28,95 EUR 1.997,55 EUR 28,93 EUR 1.591,15 EUR 28,95 EUR 8.945,55 EUR 28,97 EUR 10.197,44 EUR 28,96 EUR 10.193,92 EUR 28,94 EUR 8.942,46 EUR 28,93 EUR 19.093,80 EUR 28,92 EUR 2.718,48 EUR 28,92 EUR 2.747,40 EUR 28,92 EUR 3.759,60 EUR 28,92 EUR 3.759,60 EUR 28,92 EUR 4.482,60 EUR 28,91 EUR 4.683,42 EUR 28,91 EUR 4.509,96 EUR 28,90 EUR 953,70 EUR 28,90 EUR 3.785,90 EUR 28,90 EUR 606,90 EUR 28,90 EUR 3.901,50 EUR 28,88 EUR 4.736,32 EUR 28,83 EUR 8.908,47 EUR 28,83 EUR 6.890,37 EUR 28,83 EUR 2.018,10 EUR 28,81 EUR 20.656,77 EUR 28,81 EUR 3.457,20 EUR 28,81 EUR 10.832,56 EUR 28,81 EUR 518,58 EUR 28,81 EUR 518,58 EUR 28,80 EUR 4.780,80 EUR 28,80 EUR 21.168,00 EUR 28,80 EUR 22.636,80 EUR 28,90 EUR 8.178,70 EUR 28,92 EUR 809,76 EUR 28,89 EUR 6.095,79 EUR 28,88 EUR 5.140,64 EUR 28,88 EUR 6.873,44 EUR 28,88 EUR 13.024,88 EUR 28,88 EUR 14.844,32 EUR 28,89 EUR 115,56 EUR 28,89 EUR 10.718,19 EUR 28,88 EUR 7.999,76 EUR 28,88 EUR 2.830,24 EUR 28,87 EUR 10.826,25 EUR 28,84 EUR 13.929,72 EUR 28,83 EUR 8.908,47 EUR 28,79 EUR 7.399,03 EUR 28,79 EUR 5.470,10 EUR 28,78 EUR 4.259,44 EUR 28,77 EUR 5.667,69 EUR 28,75 EUR 8.883,75 EUR 28,74 EUR 1.408,26 EUR 28,83 EUR 6.630,90 EUR 28,82 EUR 6.715,06 EUR 28,79 EUR 5.901,95 EUR 28,81 EUR 8.988,72 EUR 28,79 EUR 5.930,74 EUR 28,90 EUR 1.473,90 EUR 28,90 EUR 1.676,20 EUR 28,94 EUR 1.736,40 EUR 28,94 EUR 7.206,06 EUR 28,93 EUR 8.939,37 EUR 28,89 EUR 6.355,80 EUR 28,89 EUR 8.927,01 EUR 28,87 EUR 8.920,83 EUR 28,85 EUR 5.452,65 EUR 28,85 EUR 3.663,95 EUR 28,85 EUR 4.240,95 EUR 28,91 EUR 954,03 EUR 28,90 EUR 8.930,10 EUR 28,89 EUR 5.864,67 EUR 28,89 EUR 3.062,34 EUR 28,88 EUR 8.923,92 EUR 28,88 EUR 981,92 EUR 28,86 EUR 9.696,96 EUR 28,88 EUR 1.155,20 EUR 28,88 EUR 5.660,48 EUR 28,86 EUR 5.396,82 EUR 28,88 EUR 6.324,72 EUR 28,92 EUR 1.156,80 EUR 28,92 EUR 7.577,04 EUR 28,92 EUR 231,36 EUR 28,92 EUR 1.214,64 EUR 29,00 EUR 1.131,00 EUR 28,98 EUR 3.419,64 EUR 28,97 EUR 18.917,41 EUR 28,96 EUR 16.304,48 EUR 28,94 EUR 6.077,40 EUR 28,97 EUR 3.766,10 EUR 28,97 EUR 2.839,06 EUR 28,96 EUR 5.849,92 EUR 28,97 EUR 231,76 EUR 28,97 EUR 144,85 EUR 28,97 EUR 1.767,17 EUR 28,99 EUR 869,70 EUR 28,99 EUR 5.711,03 EUR 28,99 EUR 2.290,21 EUR 28,99 EUR 115,96 EUR 28,99 EUR 3.449,81 EUR 29,00 EUR 2.291,00 EUR 28,98 EUR 6.346,62 EUR 28,97 EUR 5.417,39 EUR 28,97 EUR 5.938,85 EUR 29,00 EUR 870,00 EUR 28,97 EUR 5.996,79 EUR 28,98 EUR 376,74 EUR 28,98 EUR 376,74 EUR 28,98 EUR 260,82 EUR 28,99 EUR 1.188,59 EUR 28,99 EUR 8.957,91 EUR 28,98 EUR 3.216,78 EUR 28,98 EUR 405,72 EUR 28,98 EUR 782,46 EUR 28,98 EUR 4.231,08 EUR 28,97 EUR 2.839,06 EUR 28,97 EUR 2.230,69 EUR 28,97 EUR 2.491,42 EUR 28,98 EUR 10.780,56 EUR 28,99 EUR 8.754,98 EUR 28,99 EUR 2.319,20 EUR 28,99 EUR 260,91 EUR 29,00 EUR 13.514,00 EUR 28,95 EUR 12.043,20 EUR 28,94 EUR 7.871,68 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 4.196,30 EUR 28,96 EUR 4.981,12 EUR 28,97 EUR 115,88 EUR 28,97 EUR 1.940,99 EUR 28,97 EUR 6.228,55 EUR 28,95 EUR 12.072,15 EUR 28,96 EUR 666,08 EUR 28,96 EUR 984,64 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,90 EUR 1.512.072,07 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

25.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



