SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate seien stark gewesen, denn sie hätten die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der kurzfristige Wachstumstrend wirke wesentlich robuster als bisher von ihm gedacht. Er erwähnte aber auch einen massiven Investitionsanstieg im kommenden Jahr. Er erkennt die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien an, bleibt aber bei seinen optimistischen Thesen. Mit dem neuen Kursziel berücksichtigte er eine allgemeine Abwertung im Weltraum- und KI-Sektor./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 114.85
|
Abst. Kursziel*:
104.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 115.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
103.05%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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