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21.08.2026 11:15:06

Walmart Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. "Wir sind Käufer", schrieb Christopher Horvers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hält mit Blick auf die Kursverluste in Reaktion auf die Quartalszahlen das Großreinemachen für erledigt, die Bären am Markt hätten ihren Lohn erhalten. Die operativen Trends des Handelsriesen sollten sich wieder verbessern, hinzu kämen alternative Ergebnisquellen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 125.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 103.84 		Abst. Kursziel*:
20.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 103.88 		Abst. Kursziel aktuell:
20.34%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
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11:15 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
22.05.26 Walmart Buy UBS AG
22.05.26 Walmart Buy Goldman Sachs Group Inc.
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