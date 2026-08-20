Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. "Wir sind Käufer", schrieb Christopher Horvers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hält mit Blick auf die Kursverluste in Reaktion auf die Quartalszahlen das Großreinemachen für erledigt, die Bären am Markt hätten ihren Lohn erhalten. Die operativen Trends des Handelsriesen sollten sich wieder verbessern, hinzu kämen alternative Ergebnisquellen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 125.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 103.84
|
Abst. Kursziel*:
20.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 103.88
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.34%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
20.08.26
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20.08.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Abend im Bärenmodus (finanzen.ch)
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20.08.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
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20.08.26
|Börse New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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20.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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20.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
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|Walmart Halten
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
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