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01.10.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Nachmittag stärker

Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 104,27 USD zu.

Walmart
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'699 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 104,86 USD. Bei 104,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 767'444 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,90 USD. Dieser Wert wurde am 15.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,15 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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