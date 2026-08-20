Walmart 84.01 CHF -9.94% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Das Ergebnis des zweiten Quartals sei solide, schrieb Corey Tarlowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr habe der Handelskonzern zwar die Ziele angehoben, für das dritte Jahresviertel seien die Prognosen des Unternehmens aber enttäuschend./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.