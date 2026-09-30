Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.23 Prozent im Plus bei 30’408.50 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.271 Prozent auf 30’421.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’339.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’408.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30’630.45 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.060 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29’433.43 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30’276.35 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’679.99 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20.64 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’770.63 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Synopsys (+ 4.78 Prozent auf 434.94 USD), Intel (+ 3.71 Prozent auf 120.23 USD), Adobe (+ 2.90 Prozent auf 239.94 USD), Intuit (+ 2.87 Prozent auf 275.71 USD) und Autodesk (+ 2.86 Prozent auf 209.00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen AppLovin (-4.98 Prozent auf 290.43 USD), Constellation Energy (-3.99 Prozent auf 254.02 USD), Kraft Heinz Company (-3.11 Prozent auf 22.72 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-2.89 Prozent auf 246.74 USD) und Walmart (-2.70 Prozent auf 103.92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42’252’009 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.859 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.25 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch