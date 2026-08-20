Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Heimatmarkt habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Dem Kursrückgang als Reaktion auf die Zahlen hält sie jedoch für übertrieben. Die Wachstumstreiber für den Handelsriesen dürften der Online-Handel und steigende Marktanteile bleiben./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 103.84
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 103.88
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
20.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
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20.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
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20.08.26
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20.08.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
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20.08.26
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20.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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20.08.26
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Analysen zu Walmart
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
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