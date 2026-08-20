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21.08.2026 12:05:37

Walmart Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Heimatmarkt habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Dem Kursrückgang als Reaktion auf die Zahlen hält sie jedoch für übertrieben. Die Wachstumstreiber für den Handelsriesen dürften der Online-Handel und steigende Marktanteile bleiben./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Walmart Kaufen
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11:15 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
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22.05.26 Walmart Buy UBS AG
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