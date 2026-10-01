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01.10.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walmart legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 104,92 USD.

Walmart
86.62 CHF -0.43%
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Um 20:26 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 104,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'912 Punkten liegt. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,99 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 1'901'885 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 22,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,997 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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