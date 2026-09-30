Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Walmart-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Walmart-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walmart-Anteile bei 46.46 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 215.239 Walmart-Aktien im Depot. Die gehaltenen Walmart-Aktien wären am 29.09.2026 22’987.52 USD wert, da der Schlussstand 106.80 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 129.88 Prozent.
Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 863.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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