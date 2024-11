FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Walmart von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 82 auf 91 US-Dollar je Aktie angehoben. Der Einzelhandelsriese habe die Erwartung u?bertroffen und daraufhin den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Vor allem in den USA habe das leicht nachlassende inflationäre Umfeld dazu gefu?hrt, dass die Menschen wieder stärker konsumierten. Er erwartet entsprechend ein höheres Umsatzwachstum. Nach einem Anstieg um 65 Prozent in diesem Jahr sei die Aktie mittlerweile aber fair bewertet, argumentierte er für seine nun aufgegebene Kaufempfehlung./tih/ajx;