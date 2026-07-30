NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la;