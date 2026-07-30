WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
84.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-29.25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
89.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.58%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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