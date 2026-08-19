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MDAX im Blick 19.08.2026 09:28:14

XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück

XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

RENK
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Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.22 Prozent tiefer bei 31’770.08 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356.826 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.083 Prozent auf 31’866.32 Punkte an der Kurstafel, nach 31’839.83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31’883.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31’760.44 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2.26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 31’864.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der MDAX bei 31’331.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’984.89 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.55 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 2.85 Prozent auf 51.41 EUR), Schaeffler (+ 1.52 Prozent auf 7.36 EUR), K+S (+ 0.88 Prozent auf 14.82 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0.76 Prozent auf 92.30 EUR) und Aurubis (+ 0.66 Prozent auf 166.60 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-2.43 Prozent auf 38.50 EUR), JENOPTIK (-2.39 Prozent auf 39.16 EUR), AUTO1 (-1.54 Prozent auf 20.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.48 Prozent auf 76.65 EUR) und AIXTRON SE (-1.27 Prozent auf 37.99 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 227’739 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39.360 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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