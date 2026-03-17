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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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17.03.2026
SWX
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18.03.2026 07:58:29

WACKER CHEMIE Buy

WACKER CHEMIE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die am 11. März veröffentlichten, endgültigen Jahreszahlen seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seinem Rückblick vom Dienstagabend. Dank seines Kostenmanagements und der Preisdynamik im Silikongeschäft habe der Chemiekonzern zudem eine überraschend positive Quartalsprognose gegeben, was eine Seltenheit in der europäischen Branche sei. Dazu sähen externe Preisindikatoren positiv aus, und das Unternehmen habe Preiserhöhungen für sein Polymersegment angekündigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.35 € 		Abst. Kursziel*:
18.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
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