HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach den vorgelegten Quartalszahlen von 110 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "soliden Zahlen". Er habe dennoch seine Schätzungen etwas angepasst. So habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2026 angehoben, unter anderem wegen eines einmaligen positiven Effekts. Seine EPS-Schätzungen für 2027 und 2028 indes senkte er vor allem wegen geringerer Absatzmengen bei Polysilizium in Solarqualität sowie wegen höherer Produktionskosten./ck/rob/tih;