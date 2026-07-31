WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach den vorgelegten Quartalszahlen von 110 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "soliden Zahlen". Er habe dennoch seine Schätzungen etwas angepasst. So habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2026 angehoben, unter anderem wegen eines einmaligen positiven Effekts. Seine EPS-Schätzungen für 2027 und 2028 indes senkte er vor allem wegen geringerer Absatzmengen bei Polysilizium in Solarqualität sowie wegen höherer Produktionskosten./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
104.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90.45 €
|
Abst. Kursziel*:
14.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.81%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
31.07.26
|Was Analysten von der WACKER CHEMIE-Aktie erwarten (finanzen.net)
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|WACKER CHEMIE-Aktie zieht an: Höhere Profitabilität bei geringerem Umsatzwachstum erwartet (Dow Jones)
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|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
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|Ausblick: WACKER CHEMIE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.07.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
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|4.23%
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