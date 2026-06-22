WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
89.65CHF
1.15CHF
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22.06.2026
SWX
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23.06.2026 07:20:32
WACKER CHEMIE Underweight
WACKER CHEMIE
91.91 CHF 1.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien von Wacker Chemie gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
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Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
99.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
98.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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