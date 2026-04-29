WACKER CHEMIE 88.88 CHF 0.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen letztlich den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Bericht des Spezialchemie-Unternehmens./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.