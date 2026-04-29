WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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29.04.2026 12:12:11
WACKER CHEMIE Buy
WACKER CHEMIE
88.88 CHF 0.00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen letztlich den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Bericht des Spezialchemie-Unternehmens./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.81%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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