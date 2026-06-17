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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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17.06.2026 09:21:58

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kurzfristigen Lieferkettenunterbrechungen wegen des Iran-Kriegs hätten die Preise gestützt und Vorzieheffekte gebracht, doch die Nachfrage schwäche sich ab und Risiken für das zweite Halbjahr nähmen zu, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
93.00 €
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
96.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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