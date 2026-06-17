WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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17.06.2026 09:21:58
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
88.90 CHF -0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kurzfristigen Lieferkettenunterbrechungen wegen des Iran-Kriegs hätten die Preise gestützt und Vorzieheffekte gebracht, doch die Nachfrage schwäche sich ab und Risiken für das zweite Halbjahr nähmen zu, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
96.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
96.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.07%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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