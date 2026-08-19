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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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19.08.2026 18:44:01

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Dies schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
514.80 € 		Abst. Kursziel*:
16.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
516.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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