United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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05.08.2026 15:58:17
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus
Der MDAX zeigt sich heute kaum verändert.
Um 15:41 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0.06 Prozent nach oben auf 32’580.56 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 358.137 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.338 Prozent stärker bei 32’670.09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32’559.91 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 32’530.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32’827.33 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1.10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’994.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der MDAX noch bei 31’132.72 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 30’824.66 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.17 Prozent aufwärts. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
MDAX-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 5.31 Prozent auf 95.25 EUR), Lufthansa (+ 3.00 Prozent auf 8.73 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.40 Prozent auf 89.54 EUR) und Aurubis (+ 2.17 Prozent auf 192.80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3.92 Prozent auf 22.54 EUR), TAG Immobilien (-3.05 Prozent auf 13.69 EUR), United Internet (-2.56 Prozent auf 22.84 EUR), Knorr-Bremse (-2.45 Prozent auf 103.60 EUR) und Nordex (-2.28 Prozent auf 38.64 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’862’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.909 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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