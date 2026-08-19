WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
19.08.2026 10:02:14
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren WACKER CHEMIE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 69.35 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 14.420 WACKER CHEMIE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 91.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’320.84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +32.08 Prozent.
Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 4.67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
06.08.26
|MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)