MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 69.35 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 14.420 WACKER CHEMIE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 91.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’320.84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +32.08 Prozent.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 4.67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch