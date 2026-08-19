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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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Langfristige Performance 19.08.2026 10:02:14

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren WACKER CHEMIE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

WACKER CHEMIE
86.15 CHF 0.18%
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Heute vor 1 Jahr wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 69.35 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 14.420 WACKER CHEMIE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 91.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’320.84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +32.08 Prozent.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 4.67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: WACKER Chemie
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