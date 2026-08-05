MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet

WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131.75 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 75.901 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 90.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’865.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.35 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 4.49 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch