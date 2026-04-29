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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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29.04.2026 07:50:55

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien damit bestätigt worden, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
96.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.51%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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07:50 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
21.04.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
20.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
20.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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