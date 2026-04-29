WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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29.04.2026 07:50:55
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
88.94 CHF 0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien damit bestätigt worden, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
96.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
96.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.51%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07:34
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|WACKER CHEMIE Halten
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
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|07:50
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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