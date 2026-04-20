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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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21.04.2026 14:55:08

WACKER CHEMIE Halten

WACKER CHEMIE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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14:55 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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