WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
94.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
94.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|14:55
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|Deutsche Bank AG
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|WACKER CHEMIE Hold
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
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|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
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|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
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|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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