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FTSE 100-Kursentwicklung 17.09.2026 09:28:13

Börse London: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels

Börse London: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Donnerstag fort.

Shell
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Um 09:11 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0.72 Prozent auf 10’765.19 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.180 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.007 Prozent fester bei 10’689.27 Punkten, nach 10’688.47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’688.91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’765.19 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1.07 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’720.30 Punkte taxiert. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 10’508.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’208.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8.18 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Next (+ 2.27 Prozent auf 148.90 GBP), Kingfisher (+ 1.83 Prozent auf 3.06 GBP), Rolls-Royce (+ 1.67 Prozent auf 14.65 GBP), Melrose Industries (+ 1.65 Prozent auf 4.87 GBP) und BAE Systems (+ 1.61 Prozent auf 20.62 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Marks Spencer (-0.89 Prozent auf 3.68 GBP), Reckitt Benckiser Group (-0.75 Prozent auf 50.18 GBP), BP (-0.37 Prozent auf 5.65 GBP), JD Sports Fashion (-0.37 Prozent auf 0.76 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.34 Prozent auf 35.65 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1’900’624 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 301.058 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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