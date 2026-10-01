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Roche-Aktie: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs

Roche-Aktie: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs

Roche hat neue detaillierte Daten zu seinem Krebskandidaten Giredestrant veröffentlicht.

In der Phase-III-Studie "evERA" bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs konnte die Behandlung in Kombination mit Everolimus das Fortschreiten der Erkrankung deutlich länger hinauszögern als die bisherige Standardbehandlung, wie Roche am Donnerstag mitteilte.

In der gesamten Studiengruppe sank das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 44 Prozent. Bei Patienten mit einer bestimmten Tumormutation, ESR1 genannt, war der Effekt mit einer Risikoreduktion von 62 Prozent noch stärker. Das mittlere progressionsfreie Überleben verlängerte sich in dieser Gruppe von 5,5 auf 10,0 Monate.

Die Daten wurden nun ausführlich im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Für das Gesamtüberleben, also die Frage, ob die Behandlung das Leben tatsächlich verlängert, liegen noch keine abschliessenden Ergebnisse vor. Roche spricht bislang von einem positiven Trend.

Für Roche rückt damit auch die mögliche Zulassung von Giredestrant näher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will über den Einsatz des Medikaments bei bestimmten Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs bis zum 18. Dezember 2026 entscheiden. Eine weitere Entscheidung wird bereits am 30. November 2026 erwartet: Dabei geht es um den Einsatz von Giredestrant bei Brustkrebs im frühen Stadium. Giredestrant könnte damit in unterschiedlichen Phasen der Brustkrebsbehandlung zum Einsatz kommen, ist bislang aber noch nicht zugelassen.

Der Pharmakonzern setzt grosse Hoffnungen in das Mittel. Erst Anfang der Woche hatte der Pharmakonzern im Rahmen seines Investorentages einmal mehr bekräftigt, dass das Brustkrebsmittel Spitzenumsätze jenseits der 3-Milliarden-Franken-Marke erzielen könnte. Generell zählt Giredestrant zu den wichtigen künftigen Wachstumstreibern für Roche.

Roche stellt an Fachkongress neue Daten zu Augenmittel Vabysmo vor

Der Pharmakonzern Roche hat neue Daten zu seinem Augenmittel Vabysmo bei verschiedenen Netzhauterkrankungen für den Fachkongress Euretina in Wien angekündigt, der vom heutigen 01. bis zum 04. Oktober läuft. Im Mittelpunkt steht die Behandlung der altersbedingten feuchten Makuladegeneration (nAMD), des diabetischen Makulaödems (DME) sowie Flüssigkeitseinlagerungen in der Netzhaut nach einem Venenverschluss (RVO). Die Daten zeigen, dass Vabysmo auch im Praxisalltag wirksam und gut verträglich ist - und bestätigen damit die Ergebnisse früherer klinischer Zulassungsstudien, schreibt der Konzern in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Bei bislang unbehandelten Patientinnen und Patienten verbesserten sich sowohl die Sehkraft als auch wichtige anatomische Merkmale der Netzhaut. Bei Menschen, die zuvor bereits mit einer anderen Therapie behandelt worden waren, blieb die Sehkraft stabil oder verbesserte sich, während sich der Zustand der Netzhaut ebenfalls weiter verbesserte.

Besonders deutlich zeigte sich dies an der Abnahme von Flüssigkeit in und unter der Netzhaut - ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Behandlung die krankhaften Veränderungen zurückdrängt. Bei den verschiedenen Formen des Venenverschlusses wurden ebenfalls Verbesserungen der Sehkraft und der Netzhaut festgestellt.

Darüber hinaus deuten die Daten darauf hin, dass sich die Abstände zwischen den Behandlungen mit der Zeit verlängern lassen könnten: Bei Patienten mit nAMD oder DME waren im zweiten Halbjahr der Behandlung weniger Vabysmo-Injektionen nötig als in den ersten sechs Monaten.

Ergänzende Analysen mithilfe künstlicher Intelligenz bestätigten die schnelle und deutliche Verringerung von Flüssigkeit in der Netzhaut. Insgesamt sieht Roche die Ergebnisse als Bestätigung dafür, dass die Wirksamkeit, die in kontrollierten klinischen Studien beobachtet wurde, auch unter den vielfältigeren Bedingungen des Praxisalltags erhalten bleibt. Gleichzeitig wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.

hr/cg

Basel (awp)

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