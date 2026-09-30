BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die dort von dem Autobauer präsentierten Ziele hätten ihn nicht wirklich überzeugt, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Er sei zwar etwas beruhigt aus München abgereist, frage sich aber auch, ob BMW nicht zu viel Vertrauen in seine strategische Differenzierung und seine Technologie setze./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
27.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.58%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
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