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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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30.09.2026
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30.09.2026 22:46:39

BMW Hold

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die dort von dem Autobauer präsentierten Ziele hätten ihn nicht wirklich überzeugt, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Er sei zwar etwas beruhigt aus München abgereist, frage sich aber auch, ob BMW nicht zu viel Vertrauen in seine strategische Differenzierung und seine Technologie setze./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70.00 €
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27.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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29.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
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