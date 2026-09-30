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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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30.09.2026
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01.10.2026 07:08:45

BMW Neutral

BMW
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt steckten die Münchner zwischen der Behebung ihrer Probleme und der Transformation des Geschäfts, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in seinem Resümee zum Kapitalmarkttag. Die größte Überraschung sei die Betonung der Chancen im KI-Bereich durch den BMW-Chef Milan Nedeljkovic gewesen ? auch über die Fahrzeuge selbst hinaus./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Neutral
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
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07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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29.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
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