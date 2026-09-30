BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt steckten die Münchner zwischen der Behebung ihrer Probleme und der Transformation des Geschäfts, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in seinem Resümee zum Kapitalmarkttag. Die größte Überraschung sei die Betonung der Chancen im KI-Bereich durch den BMW-Chef Milan Nedeljkovic gewesen ? auch über die Fahrzeuge selbst hinaus./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
27.27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.95%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
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30.09.26
|BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel (AWP)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
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30.09.26
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Analysen zu BMW AG
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