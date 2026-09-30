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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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30.09.2026
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01.10.2026 07:32:49

Barclays Overweight

Barclays
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 620 auf 630 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sheel Shah geht davon aus, dass vor allem der Aktienbereich von Barclays im dritten Quartal stark abgeschnitten hat, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Umfeld bleibe für die Branche generell günstig mit stabilen Einlagen und starkem Kreditwachstum./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sheel Shah 		KGV*:
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07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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