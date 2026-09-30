NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 620 auf 630 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sheel Shah geht davon aus, dass vor allem der Aktienbereich von Barclays im dritten Quartal stark abgeschnitten hat, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Umfeld bleibe für die Branche generell günstig mit stabilen Einlagen und starkem Kreditwachstum./ag/mis;