Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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Barclays Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 620 auf 630 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sheel Shah geht davon aus, dass vor allem der Aktienbereich von Barclays im dritten Quartal stark abgeschnitten hat, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Umfeld bleibe für die Branche generell günstig mit stabilen Einlagen und starkem Kreditwachstum./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.30 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sheel Shah
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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