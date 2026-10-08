Vincorion 18.04 EUR -1.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vincorion habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 erhöht, schrieb Lasse Stueben in einem Kommentar am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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