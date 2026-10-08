Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’658 -1.1%  SPI 19’366 -1.0%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’884 -0.9%  Euro 0.9327 -0.1%  EStoxx50 6’106 -1.2%  Gold 4’121 0.3%  Bitcoin 69’150 -0.3%  Dollar 0.8331 0.0%  Öl 104.1 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagvormittag am Kryptomarkt
Bernstein Research: Underperform-Note für Givaudan-Aktie
Symrise-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Südzucker-Aktie unverändert: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Galderma-Aktie in Rot: Präsentation von Langzeitdaten zu Nemluvio bei Neurodermitis
Suche...

Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

18.05 EUR
-0.37 EUR
-1.98 %
09:53:17
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 07:58:15

Vincorion Buy

Vincorion
18.04 EUR -1.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vincorion habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 erhöht, schrieb Lasse Stueben in einem Kommentar am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.75 € 		Abst. Kursziel*:
52.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.63%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vincorion

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vincorion

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:58 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Vincorion 18.02 -2.15% Vincorion