Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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08.10.2026 07:58:15
Vincorion Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vincorion habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 erhöht, schrieb Lasse Stueben in einem Kommentar am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Buy
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.75 €
|
Abst. Kursziel*:
52.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.63%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vincorion
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE reports 41% higher revenue for the first 9 months of 2026 compared to the same period last year; Full-Year Guidance raised (EQS Group)
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07.10.26
|EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht (EQS Group)
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06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
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06.10.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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30.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
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|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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28.09.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
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25.09.26
|EQS-PVR: VINCORION SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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