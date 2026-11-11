Vincorion 17.34 EUR -4.20% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry bezeichnete das dritte Quartal am Mittwoch als stark. Der Ausblick sei seit dem Börsengang im März nun schon zum zweiten Mal angehoben worden. Das Rüstungsunternehmen sei im europäischen Branchenumfeld ein "sicherer Hafen"./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT



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