|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2026 10:07:10
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry bezeichnete das dritte Quartal am Mittwoch als stark. Der Ausblick sei seit dem Börsengang im März nun schon zum zweiten Mal angehoben worden. Das Rüstungsunternehmen sei im europäischen Branchenumfeld ein "sicherer Hafen"./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17.10 €
|
Abst. Kursziel*:
57.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.71%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vincorion
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: VINCORION steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt erhöhte Jahresprognose (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: VINCORION significantly increases revenue in the first nine months of 2026 and confirms raised full-year guidance (EQS Group)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Vincorion
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Vincorion
|17.11
|-5.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|10:54
|
UBS AG
Delivery Hero Neutral
|10:48
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral
|10:48
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|10:47
|
UBS AG
Infineon Neutral
|10:46
|
Warburg Research
Brenntag Hold
|10:45
|
Warburg Research
Medios Buy