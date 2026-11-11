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Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

17.34 EUR
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12:29:50
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11.11.2026 10:07:10

Vincorion Overweight

Vincorion
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry bezeichnete das dritte Quartal am Mittwoch als stark. Der Ausblick sei seit dem Börsengang im März nun schon zum zweiten Mal angehoben worden. Das Rüstungsunternehmen sei im europäischen Branchenumfeld ein "sicherer Hafen"./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vincorion Overweight
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17.10 € 		Abst. Kursziel*:
57.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.71%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
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10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
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