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zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 10:40:36
Vincorion Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vincorion mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Luftabwehrtechnik treibe die Profitabilität nach oben, schrieb Mira Wiegratz am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Buy
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.78 €
|
Abst. Kursziel*:
54.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.92%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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