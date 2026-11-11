SDAX 701259 / DE0009653386
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11.11.2026 17:58:14
XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im SDAX
Der SDAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.
Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA schlussendlich um 0.60 Prozent auf 18’148.99 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.037 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.330 Prozent fester bei 18’099.99 Punkten, nach 18’040.42 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’032.99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18’206.08 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 1.68 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SDAX bei 18’098.20 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 18’571.14 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 15’946.82 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.57 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 9.93 Prozent auf 109.60 EUR), Basler (+ 5.09 Prozent auf 25.80 EUR), TeamViewer (+ 3.99 Prozent auf 5.01 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.79 Prozent auf 9.32 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3.61 Prozent auf 74.65 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vincorion (-8.08 Prozent auf 16.72 EUR), PATRIZIA SE (-3.52 Prozent auf 6.30 EUR), HelloFresh (-3.51 Prozent auf 2.89 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.46 Prozent auf 71.10 EUR) und pbb (-3.40 Prozent auf 3.01 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’483’205 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.160 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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