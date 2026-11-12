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Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese wertete Analyst David H Perry in einer Studie am Donnerstag als solide. Kursverluste der Aktien im Nachgang der Zahlen wertete der Experte als Teil eines allgemeinen Verkaufs europäischer Aktien von Herstellern von Rüstungsgütern./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.34 €
|
Abst. Kursziel*:
65.19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.80%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vincorion
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Aktuelle Aktienanalysen
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Vincorion Overweight
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CTS Eventim Buy
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ottobock Hold
|18:14
|
Jefferies & Company Inc.
ATOSS Software Buy
|17:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Tesla Neutral
|17:20
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DZ BANK
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