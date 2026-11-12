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12.11.2026 07:54:08

Vincorion Buy

Vincorion
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im dritten Quartal habe beeindruckt, schrieb Lasse Stueben am Mittwoch. Nach gewissen Anpassungen blieben seine Schätzungen weitgehend unverändert. Er betonte, dass seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) bereits in der oberen Hälfte der jeweiligen Prognosespannen lägen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.26 € 		Abst. Kursziel*:
56.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.05%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
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07:54 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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