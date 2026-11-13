SDAX 701259 / DE0009653386
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13.11.2026 09:28:22
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück
Der SDAX im Performance-Check.
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.91 Prozent leichter bei 17’790.46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.836 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17’892.62 Zählern und damit 0.340 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17’953.63 Punkte).
Bei 17’786.58 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17’892.62 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0.328 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 18’067.85 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 18’553.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’209.14 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 2.22 Prozent auf 16.54 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.59 Prozent auf 14.73 EUR), tonies (+ 0.75 Prozent auf 13.40 EUR), Springer Nature (+ 0.66 Prozent auf 22.90 EUR) und STO SE (+ 0.57 Prozent auf 105.00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GFT SE (-7.04 Prozent auf 27.05 EUR), INDUS (-6.58 Prozent auf 33.35 EUR), OHB SE (-4.47 Prozent auf 184.00 EUR), Douglas (-4.18 Prozent auf 7.56 EUR) und Vincorion (-3.45 Prozent auf 16.11 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die PATRIZIA SE-Aktie. 171’618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SDAX-Titel
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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