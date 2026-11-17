Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1.42 Prozent tiefer bei 17’505.81 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 88.486 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.404 Prozent schwächer bei 17’686.73 Punkten in den Handel, nach 17’758.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’688.46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’481.43 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’198.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’486.32 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 16’069.28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0.865 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3.57 Prozent auf 26.72 EUR), INDUS (+ 3.50 Prozent auf 35.45 EUR), Vincorion (+ 3.29 Prozent auf 16.17 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2.10 Prozent auf 48.60 EUR) und ProCredit (+ 1.98 Prozent auf 10.28 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Energiekontor (-8.59 Prozent auf 20.75 EUR), GFT SE (-8.47 Prozent auf 24.30 EUR), PNE (-7.24 Prozent auf 4.74 EUR), tonies (-6.83 Prozent auf 12.00 EUR) und EVOTEC SE (-6.34 Prozent auf 2.75 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’804’138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.213 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch