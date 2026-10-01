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Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

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13:43:55
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09.10.2026 12:21:27

Vincorion Overweight

Vincorion
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Rüstungs- und Luftfahrttechnologieunternehmen habe zum zweiten Mal sei dem Börsengang im März die Zielvorgaben nach oben geschraubt, schrieb David H Perry in einer Studie am Freitag. Darauf habe er nun mit entsprechend höheren Schätzungen reagiert, die Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2030 seien im Mittel um fünf Prozent gestiegen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vincorion Overweight
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.11 € 		Abst. Kursziel*:
49.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.07%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
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