Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Rüstungs- und Luftfahrttechnologieunternehmen habe zum zweiten Mal sei dem Börsengang im März die Zielvorgaben nach oben geschraubt, schrieb David H Perry in einer Studie am Freitag. Darauf habe er nun mit entsprechend höheren Schätzungen reagiert, die Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2030 seien im Mittel um fünf Prozent gestiegen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.11 €
|
Abst. Kursziel*:
49.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.07%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vincorion
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE reports 41% higher revenue for the first 9 months of 2026 compared to the same period last year; Full-Year Guidance raised (EQS Group)
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht (EQS Group)
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06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
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28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
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25.09.26
|EQS-PVR: VINCORION SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Vincorion
|12:21
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