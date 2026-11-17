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17.11.2026 15:58:09
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags in der Verlustzone
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.
Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.80 Prozent leichter bei 17’617.07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88.486 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.404 Prozent auf 17’686.73 Punkte an der Kurstafel, nach 17’758.49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’548.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’688.46 Punkten verzeichnete.
SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’198.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der SDAX 18’486.32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der SDAX bei 16’069.28 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.51 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ASTA Energy Solutions (+ 3.99 Prozent auf 49.50 EUR), ProCredit (+ 2.18 Prozent auf 10.30 EUR), Vincorion (+ 2.11 Prozent auf 15.99 EUR), INDUS (+ 2.04 Prozent auf 34.95 EUR) und PVA TePla (+ 1.86 Prozent auf 26.28 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen PNE (-8.02 Prozent auf 4.70 EUR), Energiekontor (-7.71 Prozent auf 20.95 EUR), GFT SE (-7.16 Prozent auf 24.65 EUR), EVOTEC SE (-4.97 Prozent auf 2.79 EUR) und grenke (-3.67 Prozent auf 12.06 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 597’523 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5.213 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.92 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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