VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die linke Partei LFI hat einen Änderungsantrag zum französischen Haushaltsgesetz 2027 vorgelegt hat, der eine Sonderabgabe für die Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes vorsieht. Zwar schienen die potenziellen finanziellen Auswirkungen seinen Berechnungen nach relativ begrenzt, doch kontraproduktiv für die Marktstimmung. Das politische Risiko in Frankreich sei in den vergangenen Monaten ein starker Gegenwind für die Aktie gewesen./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
148.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110.75 €
|
Abst. Kursziel*:
33.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.63%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
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