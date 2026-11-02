ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die linke Partei LFI hat einen Änderungsantrag zum französischen Haushaltsgesetz 2027 vorgelegt hat, der eine Sonderabgabe für die Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes vorsieht. Zwar schienen die potenziellen finanziellen Auswirkungen seinen Berechnungen nach relativ begrenzt, doch kontraproduktiv für die Marktstimmung. Das politische Risiko in Frankreich sei in den vergangenen Monaten ein starker Gegenwind für die Aktie gewesen./ck/rob/bek;