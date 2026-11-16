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|Rentabler VINCI-Einstieg?
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16.11.2026 10:02:16
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen VINCI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.11 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 1.692 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 115.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195.40 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 95.40 Prozent gleich.
Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 63.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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