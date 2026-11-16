EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.11 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 1.692 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 115.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195.40 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 95.40 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 63.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch