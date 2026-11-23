Am 23.11.2025 wurde das VINCI-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des VINCI-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 119.20 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.389 VINCI-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 931.21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 6.88 Prozent vermindert.

Am Markt war VINCI jüngst 61.06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch