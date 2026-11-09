EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VINCI-Papier bei 94.44 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105.887 VINCI-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’817.03 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 06.11.2026 auf 111.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.17 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für VINCI eine Börsenbewertung in Höhe von 61.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch