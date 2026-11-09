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09.11.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen VINCI-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VINCI-Papier bei 94.44 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105.887 VINCI-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’817.03 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 06.11.2026 auf 111.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.17 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für VINCI eine Börsenbewertung in Höhe von 61.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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