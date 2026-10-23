VINCI-Aktie tiefer: Höherer Umsatz als gedacht - Konzern bekräftigt Jahreziele

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um knapp 5 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte.

Analysten hatten im Durchschnitt mit 20 Milliarden Euro etwas weniger auf dem Zettel. Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich damit ein Umsatzanstieg um gut 3 Prozent auf knapp 56 Milliarden Euro. Ergebniszahlen nannte VINCI zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresziele bestätigte der Bau- und Energiekonzern, der auch Flughäfen und Mautstrassen betreibt.

Die VINCI-Aktie verliert im Pariser Handel zeitweise 0,19 Prozent auf 105,75 Euro.

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NANTERRE (awp international)