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26.10.2026 12:47:32

VINCI Buy

VINCI
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Mischkonzerns zeigten eine robuste operative Entwicklung, und die Jahresprognose sei bestätigt worden, schrieb Harry Goad am Freitag. Doch Vinci habe auch die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Abgabe im Mautstraßengeschäft bestätigt und quantifiziert. Dazu komme die derzeitige politische und ökonomische Unsicherheit in Frankreich. Wegen des soliden Kerngeschäfts und der attraktiven Bewertung bleibe er aber bei seinem positiven Blick auf die Aktie./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
106.35 € 		Abst. Kursziel*:
26.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
108.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
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12:47 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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